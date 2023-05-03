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Киноафиша Новости Появился новый локализованный трейлер боевика Гая Ричи «Переводчик»

Появился новый локализованный трейлер боевика Гая Ричи «Переводчик»

3 мая 2023 15:14
Появился новый локализованный трейлер боевика Гая Ричи «Переводчик»

Это самый мрачный фильм режиссера.

В сети появился новый дублированный трейлер остросюжетного военного боевика Гая Ричи «Переводчик», который журналисты единогласно провозгласили «самым мрачным» фильмом в карьере именитого британского режиссера. В минутном ролике напоминают, что российская премьера ленты с Джейком Джилленхолом состоится в кинотеатрах страны 1 июня.

Главный герой — сержант Джон Кинли (Джилленхол). Он проходит службу в Афганистане и принимает в свой отряд военного переводчика Ахмеда (Дар Салим). Во время очередной разведывательной вылазки отряд протагониста попадает в засаду, а Кинли получает ранение. Выпутаться из передряги ему помогает его новый подчиненный. Буквально на своих плечах Ахмед вытаскивает бойца из пекла и спасает ему жизнь. В дальнейшем Кинли переправляют в США, где он узнает, что американские власти не предоставили его спасителю защиту. Из-за этого Ахмед и его семья оказываются в смертельной опасности. Ощущая тяжесть вины, протагонист решает отдать долг переводчику и возвращается в зону военного конфликта, чтобы спасти его от гнева вражеских сил.

Картина стала самым высоко оцененным проектом Ричи — рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 83% положительных отзывов. В ленте также сыграли Энтони Старр, Александр Людвиг, Бобби Шофилд, Джейсон Вонг и Фахим Фазли. Цифровым дистрибьютором в России и СНГ выступает «Кинопоиск».

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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