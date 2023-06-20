Военная драма Гая Ричи «Переводчик» получила дату выхода на «Кинопоиске»

Напряженная военная драма Гая Ричи «Переводчик» обрела официальную дату российского цифрового релиза. Фильм с Джейком Джилленхолом и Даром Салимом в главных ролях станет доступен в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и KION уже завтра вечером — 21 июня в 20:00 по МСК. Картину можно будет посмотреть в полноценном дубляже и в озвучке студии «Кубик в кубе».

В центре сюжета — сержант Джон Кинли (Джилленхол). Во время службы в Афганистане он принимает в свой отряд местного военного переводчика Ахмеда (Салим). Однажды Кинли попадает в страшную засаду, в результате которой все его боевые товарищи погибают, однако ему самому удается выжить благодаря Ахмеду. Рискуя собственной жизнью, переводчик буквально на себе вытаскивает раненного военного и доставляет его на базу. Придя в себя Кинли выясняет, что власти не выдали его спасителю визу в США, а из-за того, что Ахмед помог американцу, он стал мишенью местных террористов и теперь вынужден постоянно скрываться со своей беременной женой. Чувствуя вину, Кинли решает отдать долг храброму переводчику и отправляется за ним в горячую точку.

Сценарий Ричи написал вместе с Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом, с которыми ранее работал над фильмами «Джентльмены», «Гнев человеческий» и «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». На данный момент «Переводчик» является самым высоко оцененным фильмом британского режиссера — критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет 83%.