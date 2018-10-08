Герой сериала «Воин» – ветеран войны Сиси, недавно вернувшийся после армии в родную Данию. Он страдает от чувства вины после потери близкого друга на одном из последних боевых заданий. Вдова погибшего по имени Луис служит в полиции Копенгагена. Она просит мужчину об одолжении – внедриться под прикрытием в опасную байкерскую банду. Ее члены регулярно нарушают закон по серьезным статьям, но доказать их вину никак не удается. Чтобы вернуть свой моральный долг, Сиси с готовностью берется за это задание.