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Постер сериала Воин
Постер сериала Воин
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Воин

Воин (2018 - 2018)

Kriger 18+
Год выпуска 2018
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Продолжительность сериала 4 часа 18 минут

О чем сериал

Герой сериала «Воин» – ветеран войны Сиси, недавно вернувшийся после армии в родную Данию. Он страдает от чувства вины после потери близкого друга на одном из последних боевых заданий. Вдова погибшего по имени Луис служит в полиции Копенгагена. Она просит мужчину об одолжении – внедриться под прикрытием в опасную байкерскую банду. Ее члены регулярно нарушают закон по серьезным статьям, но доказать их вину никак не удается. Чтобы вернуть свой моральный долг, Сиси с готовностью берется за это задание.

Воин - трейлер
Воин  трейлер
В ролях
В ролях
Дар Салим
Дар Салим
Якоб Офтебро
Якоб Офтебро
Даница Чурчич
Даница Чурчич
Сёрен Маллинг
Натали Мандуно
Кеннет М. Кристенсен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Воин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
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