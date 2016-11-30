«Корпорация» — многосерийное шоу, снятое в жанре научной фантастики. Действие сериала разворачивается в недалеком будущем в штате Милуоки. Мир оказался под властью транснациональных компаний из-за затянувшихся финансовых кризисов и серьезных климатических изменений. Теперь все поделено на зоны: зеленую и красную. Первую контролирует новое правительство, а вторая остается во власти анархии. Главный герой — Бен Ларсон, успешный представитель крупной корпорации, женатый на дочери ее основателя. Уже много лет он скрывает свою настоящую личность: на самом деле Бен является нелегальным беженцем из красной зоны...