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Постер к сериалу Корпорация
Постер к сериалу Корпорация
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Корпорация
Корпорация (2016 - 2017) Incorporated 16+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность 7 часов 30 минут
О чем сериал

«Корпорация» — многосерийное шоу, снятое в жанре научной фантастики. Действие сериала разворачивается в недалеком будущем в штате Милуоки. Мир оказался под властью транснациональных компаний из-за затянувшихся финансовых кризисов и серьезных климатических изменений. Теперь все поделено на зоны: зеленую и красную. Первую контролирует новое правительство, а вторая остается во власти анархии. Главный герой — Бен Ларсон, успешный представитель крупной корпорации, женатый на дочери ее основателя. Уже много лет он скрывает свою настоящую личность: на самом деле Бен является нелегальным беженцем из красной зоны...

В ролях Персонажи
Автор идеи
Алекс Пастор
Давид Пастор
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джулия Ормонд
Джулия Ормонд Elizabeth Krauss
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт Julian Morse
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман
Педро Мигель Арсе
Эллисон Миллер
Эллисон Миллер Laura Larson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Корпорация - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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