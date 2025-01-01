Анджелин Болл

Не только 5 сезон «Очень странных дел»: 4 топовых сериала, которые выйдут в ноябре 2025 года

Почему Макима стремилась заполучить Почиту: ключевой мотив, который часто упускают в «Человеке-бензопиле»

Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами

Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»

Первые «темщики» Османской империи: почему евнухи при Султане Сулеймане зарабатывали больше красоток-наложниц

«Все просто»: Кэмерон оставил подсказку прямо в имени — вот что скрыто в инициалах Джона Коннора из «Терминатора»

Кармен в «Танцах со звездами», от Джуни остался только голос: что стало со звездами «Детей шпионов» — за 24 года порвали с большим кино (фото)

Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы

Что скрывает косолапый: Медведь был вовсе не циркачом до встречи с Машей – сразу в нескольких сериях намекнули на его реальное прошлое

НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)