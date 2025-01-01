Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Анджелин Болл
Angeline Ball
Киноафиша
Персоны
Анджелин Болл
Анджелин Болл
Angeline Ball
Дата рождения
28 июня 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Дублин, Ирландия
Популярные фильмы
8.0
Обязательства
(1991)
5.9
Убийственно красивы
(2021)
4.1
Кошмары
(2000)
Фильмография Анджелин Болл
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мюзикл
Триллер
Год
Все
2021
2000
1991
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актриса
4
Скрытые активы
драма, криминал
2021, Ирландия/Бельгия/Канада
5.9
Убийственно красивы
Deadly Cuts
комедия
2021, Ирландия
Смотреть трейлер
4.1
Кошмары
Housebound
триллер
2000, США
8
Обязательства
The Commitments
комедия, драма, мюзикл
1991, США / Великобритания
Не только 5 сезон «Очень странных дел»: 4 топовых сериала, которые выйдут в ноябре 2025 года
Почему Макима стремилась заполучить Почиту: ключевой мотив, который часто упускают в «Человеке-бензопиле»
Сначала умер, потом воскрес и…снова умер? Правильный порядок просмотра «Декстера» со всеми спин-оффами
Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»
Первые «темщики» Османской империи: почему евнухи при Султане Сулеймане зарабатывали больше красоток-наложниц
«Все просто»: Кэмерон оставил подсказку прямо в имени — вот что скрыто в инициалах Джона Коннора из «Терминатора»
Кармен в «Танцах со звездами», от Джуни остался только голос: что стало со звездами «Детей шпионов» — за 24 года порвали с большим кино (фото)
Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы
Что скрывает косолапый: Медведь был вовсе не циркачом до встречи с Машей – сразу в нескольких сериях намекнули на его реальное прошлое
НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)
Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667