Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Лука Гуаданьино
Награды
Награды и номинации Луки Гуаданьино
Luca Guadagnino
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Луки Гуаданьино
Оскар 2018
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Original Song, Motion Picture
Номинант
BAFTA 2018
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2011
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Soundtrack Stars Award
Победитель
Best Innovative Budget Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Green Drop Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1999
FEDIC Award - Special Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший фильм
Номинант
Queer Lion Award
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Квир-лев
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2017
Торжественные или специальные представления
Номинант
Берлинале 2017
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2010
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»?
После «Вовки» и «Простоквашино» Андреасяны взялись за перезапуск «Следствия ведут Колобки»: вместо 4 серий теперь будет 52
Обожаете аниме от Миядзаки? Вот еще три проекта в том же духе, но снятых не на студии Ghibli
«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции
Его дело засекречено в архивах МВД: сколько лет Михаилу Шибанову из «Первого отдела» на самом деле
Казалось, что позор, а на самом деле — лучший момент: фильмы, из которых актеры просили вырезать ставшие культовыми сцены
До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном
«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде
Главная загадка 1 сезона «Гачиакуты»: кто настоящий отец Рудо — Регто спас его от домашнего тирана
Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит
Без волшебных палочек, но тоже хорошо: фэнтези-фильмы, которые станут отличной заменой «Гарри Поттеру»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667