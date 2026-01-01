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Фильмография
Мириам Флинн
Miriam Flynn
Киноафиша
Персоны
Мириам Флинн
Мириам Флинн
Miriam Flynn
Дата рождения
18 июня 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Баффи — истребительница вампиров
(1997)
8.0
Бывает и хуже
(2009)
8.0
Бэтмен будущего
(1999)
Фильмография Мириам Флинн
5.2
Зовите меня Кэт
комедия
2021, Великобритания/США
7
Единорог
комедия, семейный, мелодрама
2019, США
4.6
Школа рока
комедия, детский, музыка
2016, США
7.9
Я — зомби
драма, криминал, ужасы
2015, США
6.3
Лив и Мэдди
драма, комедия, семейный
2013, США
7.2
Пригород
комедия
2011, США
3.9
Баки Ларсон: Рожденный быть звездой
Bucky Larson: Born to Be a Star
комедия
2011, США
Смотреть трейлер
8
Бывает и хуже
комедия, семейный
2009, США
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