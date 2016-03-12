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Постер сериала Школа рока
Постер сериала Школа рока
Постер сериала Школа рока
Постер сериала Школа рока
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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4 постера
Киноафиша Сериалы Школа рока

Школа рока (2016 - 2018)

School of Rock 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность сериала 22 часа 30 минут

О чем сериал

Талантливых учеников школы имени Уильяма Б. Трэвиса ждёт урок, который полностью изменит их жизни. Когда их учительница получает травму из-за неудачного инцидента со скейтбордом, на смену ей приходит мистер Финн. Ребята и представить не могли, что их новый учитель —настоящий рокер! Объединив музыкальные таланты, школьники создают свою группу, а вместо классики начинают играть рок-н-ролл, от которого просто сносит крышу! Но если они хотят стать рок-звёздами, им придется сплотиться и держать свою группу в секрете. С помощью мистера Финна они узнают, что быть командой не просто круто, а нереально круто!

В ролях
В ролях
Брэк Бэссинджер
Брэк Бэссинджер
Джэйд Петтиджон
Джэйд Петтиджон
Тони Кавалеро
Бреанна Иде
Рикардо Уртадо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Сезоны
Школа рока - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
Школа рока - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Школа рока - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 20 эпизодов
 
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