Талантливых учеников школы имени Уильяма Б. Трэвиса ждёт урок, который полностью изменит их жизни. Когда их учительница получает травму из-за неудачного инцидента со скейтбордом, на смену ей приходит мистер Финн. Ребята и представить не могли, что их новый учитель —настоящий рокер! Объединив музыкальные таланты, школьники создают свою группу, а вместо классики начинают играть рок-н-ролл, от которого просто сносит крышу! Но если они хотят стать рок-звёздами, им придется сплотиться и держать свою группу в секрете. С помощью мистера Финна они узнают, что быть командой не просто круто, а нереально круто!