Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Кейптаун
1 постер
Киноафиша Сериалы Кейптаун

Кейптаун (2016 - 2016)

Cape Town 18+
Год выпуска 2016
Страна Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал 13th Street Universal
Продолжительность сериала 4 часа 36 минут

О чем сериал

Недавно Санктус Снук сотрудничал с ФБР, а теперь устраивается в полицейское управление Кейптауна. Напарником бывшего агента становится неуживчивый Мэт Жубер. Опытный оперативник не может прийти в форму после убийства жены, которая работала на разведку. Жубера раздражает статный, безупречный коллега, однако когда шумная портовая столица ЮАР превращается в охотничьи угодья серийного убийцы, полицейским приходится найти общий язык. Сначала влиятельного бизнесмена находят мертвым в маске Альберта Эйнштейна, следом погибает еще один влиятельный богач. И одновременно с этим в разных частях города обнаруживают тела моделей из Европы. Прежде чем детективы поймают маньяка, Жуберу придется столкнуться с главным кошмаром своей жизни. И без помощи Снука ему не обойтись.

В ролях
В ролях
Аксель Мильберг
Джессика Хайнс
Джессика Хайнс
Тронд Эспен Сейм
Арнольд Вослу
Борис Коджо
Борис Коджо
Марцин Дороциньский
Марцин Дороциньский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Кейптаун - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше