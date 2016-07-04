Недавно Санктус Снук сотрудничал с ФБР, а теперь устраивается в полицейское управление Кейптауна. Напарником бывшего агента становится неуживчивый Мэт Жубер. Опытный оперативник не может прийти в форму после убийства жены, которая работала на разведку. Жубера раздражает статный, безупречный коллега, однако когда шумная портовая столица ЮАР превращается в охотничьи угодья серийного убийцы, полицейским приходится найти общий язык. Сначала влиятельного бизнесмена находят мертвым в маске Альберта Эйнштейна, следом погибает еще один влиятельный богач. И одновременно с этим в разных частях города обнаруживают тела моделей из Европы. Прежде чем детективы поймают маньяка, Жуберу придется столкнуться с главным кошмаром своей жизни. И без помощи Снука ему не обойтись.