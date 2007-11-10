Вне ринга, 2007

Молодой итальянский боксер Микеле Ло Руссо по прозвище Майк когда-то покинул родной Триест и отправился в Гамбург пытать счастья в профессиональном боксе. Он талантливый боксер, но чтобы стать звездой, одного таланта в мире коррумпированного спорта мало. Дела в Германии у Микеле не заладились, и ему не осталось ничего, кроме как вернуться домой к сестре Анне. Они рано потеряли родителей, и Анна одна вырастила брата, посвятив его воспитанию и его карьере лучшие годы жизни. Сама с трудом сводя концы с концами , она надеялась, что когда Микеле станет звездой бокса, он сможет обеспечить им обоим достойное будущее. Когда Микеле возвращается из Германии без надежд на будущее, Анна берется ему помочь. Она умоляет бывшего тренера Микеле снова взяться тренировать брата. Но деньги Анны быстро заканчиваются, а бой, к которому Микеле долго готовился и на который рассчитывал, неожиданно срывается. Оказавшись в отчаянном положении, Микеле решает воспользоваться предложением одного немецкого знакомого попробовать себя в подпольных боях без правил. Ему сопутствует успех, и деньги льются рекой. А затем он начинает понимать, что ввязался в очень грязную игру. Но выбор уже сделан, и выйти из этой игры намного сложнее, чем можно себе представить.