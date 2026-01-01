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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Неле Винклер
Nele Winkler
Киноафиша
Персоны
Неле Винклер
Неле Винклер
Nele Winkler
Дата рождения
1 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Берлин, Германия
Популярные фильмы
6.9
В Берлине
(2009)
Фильмография Неле Винклер
6.9
В Берлине
In Berlin
документальный
2009, Германия
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