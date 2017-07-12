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Постер к сериалу Спасение
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.9
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Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Спасение
Спасение (2017 - 2018) Salvation
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 26 часов 0 минут
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера Darius Tanz
Чарли Роу
Чарли Роу Liam Cole
Дженнифер Финниган
Дженнифер Финниган Grace Barrows
Йен Энтони Дэйл
Йен Энтони Дэйл Harris Edwards
Эрика Латтрелл
Эрика Латтрелл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Спасение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 13 эпизодов
 
Спасение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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