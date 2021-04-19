В центре событий российского мелодраматического сериала «Контракт на счастье» – молодая женщина по имени Анна Анисимова. Чтобы помочь своему супругу справиться с финансовыми проблемами, она решается стать суррогатной матерью. Аня переезжает в дом к знаменитому московскому архитектору Андрею Рогожину и его супруге Юлии. В Юлию долгое время влюблен известный столичный фотограф Игорь Зверев. Однажды он совершает нападение на Андрея, пытаясь убить его. Анна хочет помочь Андрею, и между ними вспыхивает чувство.