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Киноафиша Сериалы Контракт на счастье
Контракт на счастье (2021 - 2021) Контракт на счастье 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий российского мелодраматического сериала «Контракт на счастье» – молодая женщина по имени Анна Анисимова. Чтобы помочь своему супругу справиться с финансовыми проблемами, она решается стать суррогатной матерью. Аня переезжает в дом к знаменитому московскому архитектору Андрею Рогожину и его супруге Юлии. В Юлию долгое время влюблен известный столичный фотограф Игорь Зверев. Однажды он совершает нападение на Андрея, пытаясь убить его. Анна хочет помочь Андрею, и между ними вспыхивает чувство.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дарья Семенова
Дарья Семенова
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев Андрей
Марина Куделинская
Марина Куделинская Ирина
Антон Даниленко
Евгения Розанова
Евгения Розанова Анна
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Контракт на счастье - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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