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Женитьба Фигаро
Билеты от 800₽
Киноафиша Женитьба Фигаро

Спектакль Женитьба Фигаро

Высококлассная постановка Бомарше
Постановка
Театр им. Пушкина 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Секрет успеха комедии «Женитьба Фигаро»

Комедия «Женитьба Фигаро», написанная придворным часовщиком Бомарше, уже более трех столетий сохраняет популярность благодаря безупречно выстроенной композиции, динамичности и юмору, который не теряет своей актуальности. Но главная причина её успеха — это яркий и многогранный образ главного героя.

Фигаро: воплощение достоинства и жизнелюбия

Фигаро — талантливый человек, переживший неудачи в различных общественных и творческих начинаниях. Тем не менее, он сохраняет достоинство, жизнелюбие и не теряет созидательной силы. Важнее всего — его любовь, которая становится основой его «безумного дня». В течение этого дня ему предстоит решать множество непростых задач: интриги, сложные ситуации в суде, поиски родителей, переживания по поводу предательства друга и мнимой измены молодой жены. И при всем этом он не теряет веру в любовь и в самого себя.

Режиссер
Евгений Писарев
В ролях
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Анна Бегунова
Анна Бегунова
Сергей Кудряшов
Александр Матросов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 800 ₽
19 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 800 ₽

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