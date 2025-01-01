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Апогей
Билеты от 400₽
Киноафиша Апогей

Спектакль Апогей

Постановка
Филиал Театра им. Пушкина 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль заслуженного артиста России Александра Арсентьева по повести Сергея Юрского 

«Апогей» — это рассказ о трёх днях театральных гастролей, которые обернулись полным крахом. Вдохновлённый театральным закулисьем, зритель погружается в мир, который на первый взгляд кажется волшебным и загадочным. Однако, как и в жизни, здесь полно неожиданностей, трагических и комичных поворотов, а также сложных и противоречивых человеческих взаимоотношений. Через персонажа, которого воплощает Арсентьев, раскрывается внутренняя кухня театра, его иллюзии и реальности, которые часто бывают далеки от того, что зритель представляет.

Темы спектакля
Моноспектакль поднимает важные вопросы, связанные с театральным искусством: жертвенность актёров, их личные трагедии и крушения мечт, а также комические элементы, свойственные закулисной жизни. Зрители сталкиваются с тем, как сложные человеческие отношения и неудачи могут накладываться на стремление к совершенству на сцене.

 

В ролях
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
19:00 от 400 ₽

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