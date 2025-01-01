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Влюбленный Шекспир
Билеты от 700₽
Киноафиша Влюбленный Шекспир

Спектакль Влюбленный Шекспир

Как Шекспир придумал «Ромео и Джульетту»
Постановка
Театр им. Пушкина 16+
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Остроумная театральная фантазия по пьесе Тома Стоппарда

Впервые в России на сцене Театра им. Пушкина — премьера по произведению Тома Стоппарда «Влюбленный Шекспир». Это остроумная фантазия на тему биографии великого драматурга, в которой Шекспир, потерявший вдохновение, находит его благодаря внезапной любви и создаёт трагедию «Ромео и Джульетта».

Вдохновение для зрителей
Незабываемая история любви Виолы де Лессепс и Уильяма Шекспира будет представлена в постановке Евгения Писарева. Театральная фантазия Стоппарда, наполненная атмосферой елизаветинской Англии, множеством ярких героев и неожиданными поворотами сюжета, станет мостом, соединяющим зрителей на территории искренних эмоций и подлинной поэзии в наше время цинизма и разобщенности.

Режиссер
Евгений Писарев
В ролях
Сергей Кудряшов
Алексей Рахманов
Андрей Сухов
Сергей Ланбамин
Сергей Ланбамин
Александр Матросов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Влюбленный Шекспир Влюбленный Шекспир Влюбленный Шекспир Влюбленный Шекспир Влюбленный Шекспир Влюбленный Шекспир Влюбленный Шекспир

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