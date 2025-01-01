Спектакль Влюбленный Шекспир

Остроумная театральная фантазия по пьесе Тома Стоппарда

Впервые в России на сцене Театра им. Пушкина — премьера по произведению Тома Стоппарда «Влюбленный Шекспир». Это остроумная фантазия на тему биографии великого драматурга, в которой Шекспир, потерявший вдохновение, находит его благодаря внезапной любви и создаёт трагедию «Ромео и Джульетта».

Вдохновение для зрителей

Незабываемая история любви Виолы де Лессепс и Уильяма Шекспира будет представлена в постановке Евгения Писарева. Театральная фантазия Стоппарда, наполненная атмосферой елизаветинской Англии, множеством ярких героев и неожиданными поворотами сюжета, станет мостом, соединяющим зрителей на территории искренних эмоций и подлинной поэзии в наше время цинизма и разобщенности.