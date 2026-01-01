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Моник Шометт Monique Chaumette
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Моник Шометт

Monique Chaumette

Дата рождения
4 апреля 1927
Возраст
99 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Признание 7.8
Признание (1970)
Кружевница 7.5
Кружевница (1977)
Воскресенье за городом 7.5
Воскресенье за городом (1984)

Фильмография Моник Шометт

Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid 7.3
Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid
биография, документальный, исторический 2022, Франция
Одни в Берлине 6.5
Одни в Берлине Alone in Berlin
драма 2016, Великобритания / Франция / Германия
Нежность 6.7
Нежность La délicatesse / Delicacy
мелодрама 2012, Франция
Смотреть трейлер
Принцесса Аврора 6.4
Принцесса Аврора Aurore
сказка 2006, Франция
Маски 7.1
Маски Masques
криминал, комедия 1987, Франция
Страсти по Беатрис 6.4
Страсти по Беатрис La passion Beatrice
драма 1987, Франция / Италия
Воскресенье за городом 7.5
Воскресенье за городом Un dimanche à la campagne
драма 1984, Франция
Кружевница 7.5
Кружевница Dentelliere, La
драма, мелодрама 1977, Франция / ФРГ / Швейцария
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