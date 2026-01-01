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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Моник Шометт
Monique Chaumette
Киноафиша
Персоны
Моник Шометт
Моник Шометт
Monique Chaumette
Дата рождения
4 апреля 1927
Возраст
99 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Признание
(1970)
7.5
Кружевница
(1977)
7.5
Воскресенье за городом
(1984)
Фильмография Моник Шометт
7.3
Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid
Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid
биография, документальный, исторический
2022, Франция
6.5
Одни в Берлине
Alone in Berlin
драма
2016, Великобритания / Франция / Германия
6.7
Нежность
La délicatesse / Delicacy
мелодрама
2012, Франция
Смотреть трейлер
6.4
Принцесса Аврора
Aurore
сказка
2006, Франция
7.1
Маски
Masques
криминал, комедия
1987, Франция
6.4
Страсти по Беатрис
La passion Beatrice
драма
1987, Франция / Италия
7.5
Воскресенье за городом
Un dimanche à la campagne
драма
1984, Франция
7.5
Кружевница
Dentelliere, La
драма, мелодрама
1977, Франция / ФРГ / Швейцария
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