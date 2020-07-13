«Бессмертная гвардия»: Рецензия Киноафиши

Энди или, как ее прозвали в Древней Греции, Андромаха — самая старая из ныне живущих людей. Позади нее остались великие эпохи, жестокие цари и эгоистичные правители. Сейчас она лидер группы бессмертных воинов, которые появлялись на протяжении истории человечества. Между всеми «счастливчиками» существует особая связь, позволяющая находить друг друга. В их жизни долго не было потрясений и перемен, пока спустя 200 лет не появляется очередная бессмертная. Команда вынуждена пересмотреть нынешние приоритеты, чтобы найти новичка раньше, чем она случайно откроет эту тайну окружающим и попадет в беду. Энди и так живет с неугасаемым чувством вины и не может позволить случиться новой трагедии. Усложняет поиски фармацевтическая компания, мечтающая заполучить столь неординарный человеческий экземпляр и разгадать секрет долголетия.

Бессмертная гвардия

Спустя два часа о бессмертии вы, как и ученые научной лаборатории, вряд ли сможете узнать что-то новое или взглянуть на него со свежей стороны. Перед нами слишком привычная картина трудностей: потеря близких, невозможность обзавестись семьей и познать полноценную дружбу, изматывающая жизнь в бегах, помноженные на ускоряющийся прогресс, значительно усложнивший сокрытие любых тайн. Тяготы прошлого отражаются только на вечно недовольных лицах двух членов команды — Энди и Букера. Первая несет ответственность за всю команду, скрывает свой реальный возраст, но помнит очень темные времена истории и пронесенное сквозь нее сводящее с ума одиночество. Второй — самый молодой из устоявшейся группы, участник войны 1812 года с Наполеоном, похоронивший сыновей и не нашедший способа унять боль. Для них дар обернулся изматывающим проклятием, надежда превратилась в непозволительную роскошь. Контрастом станет новенькая Найла, которая не готова отпустить прошлое и продолжает цепляться за родственные связи. Самоназванная семья лишь пугает ее страшным будущим, полным разочарований и потерь.

Местные зачатки размышлений о тяготах долгой жизни выглядят слишком просто и не предполагают четких ответов. Перед нами лишь список из очевидных проблем, за которыми скрывается продолжительная грусть, неразрывная с потерями. Добавляет остроты постоянное ощущение фатализма. Герои все-таки не бессмертны. В этом мире умирают все, просто редкие люди делают это скорее поздно, чем рано. Никто не знает, когда настанет их время и какая пуля окажется последней. Восстановление организма однажды бесследно пропадет так же внезапно, как и появилось. Для истории это ощущается важной, но не работающей деталью. Любые переживания ощущаются скорее концентрированным эгоизмом. Радоваться можно только своей кончине. Страх из-за возможной смерти напарника сводит с ума, а не дарит радость за успокоение близких.

Бессмертная гвардия

Ответы о происхождении бессмертия при большом желании можно разгадать позже, по дороге заплатив высокую цену за ошибки далекого прошлого. Главное, «здесь и сейчас» это эффектное зрелище, особенно когда твои конкуренты — «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Джон Уик». Последний, кажется, окончательно превратился в золотой стандарт постановки современного экшена. «Бессмертная гвардия» не стала исключением и явно равнялась на боевую хореографию мстящего киллера. В картине очень мало свежих идей, а те, что есть, страдают от плохой реализации. Почти во всех сценах можно найти множество огрехов с графикой и постановкой. Тут заметен удар в пустоту и ленивый замах топором, здесь забыли добавить вспышку от выстрела, а дальше не попытались разнообразить пресные локации. Несмотря на довольно внушительную географию местных путешествий, затрагивающих Африку, Ближний Восток и Европу, хоть как-то запоминаются только виды залитого солнцем Афганистана. В остальном перед нами стандартные готические церкви, очередные блеклые конспиративные квартиры, пещеры и тайные лаборатории.

Казалось бы, на помощь типичному современному боевику могут прийти яркие флешбэки, постепенно погружающие нас в разнообразные эпохи. На деле мы видим лишь обрывки прошлого, лишенные четкой структуры и ощущения смены времени. Мечтали увидеть Шарлиз Терон в образе греческой воительницы? Получите. Правда, все, что предлагают авторы, заканчивается несколькими крупными планами, не пробуждающими воображение. Пока прошлое обещает пригодиться лишь в сиквеле и покрыто густым слоем тайн. Дальше у создателей развязаны руки. Простор ограничивается фантазией и позволяет оживить практически любой эпизод тысячелетней истории. Остается только придумать эти разнообразные сюжеты.

Бессмертная гвардия

Почти с любой стороны «Бессмертная гвардия» полна мелких проблем. Большая часть из них связана с отсутствием попытки копнуть глубже, интересной концепции. У авторов вышел стерильный фильм, лишенный узнаваемых и запоминающихся деталей. Даже спасительный пластырь в виде безостановочного экшена на этот раз не сработал. Подражание и отсутствие свежести слишком сильно бросается в глаза. Netflix смог сделать лишь боевичок на вечерок, который сможет найти аудиторию, тем более в отсутствие громких премьер. Если не пытаться размышлять о бессмертии и обращать внимание лишь на прекрасную Шарлиз Терон, то можно получить свою порцию удовольствия. Просто нужно заранее умерить ожидания и помнить, что на этот раз у развлекательного гиганта не получилось создать яркое приключение, подарив взамен только его очертания

Константин Киценюк