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Гийс Нейбр
Gijs Naber
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Персоны
Гийс Нейбр
Гийс Нейбр
Gijs Naber
Дата рождения
9 августа 1980
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Vinkeveen, Нидерланды
Популярные фильмы
7.2
Последние дни Эммы Бланк
(2009)
6.8
Похищение Хайнекена
(2011)
6.0
Хаген. В долине Нибелунгов
(2024)
Фильмография Гийс Нейбр
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2024
2018
2011
2009
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
6
Хаген. В долине Нибелунгов
Hagen - Im Tal der Nibelungen
боевик, драма, фэнтези
2024, Чехия / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.5
Король Радбод
Redbad
боевик, драма, исторический
2018, Нидерланды
6.8
Похищение Хайнекена
De Heineken ontvoering
триллер
2011, Нидерланды
7.3
Последние дни Эммы Бланк
De laatste dagen van Emma Blank
комедия, драма
2009, Нидерланды
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