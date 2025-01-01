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Высоцкий. Рождение легенды
Киноафиша Высоцкий. Рождение легенды

Спектакль Высоцкий. Рождение легенды

Об ипостасях личности барда в спектакле Сергея Безрукова 12+
Продолжительность 4 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о Владимире Высоцком в исполнении Губернского театра

Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» посвящён жизни и творчеству одного из самых выдающихся деятелей культуры XX века — Владимира Семёновича Высоцкого. Но это не классический байопик о его жизни. Режиссёр и создатели спектакля решили пойти глубже и исследовать, как рождается легенда. Что стояло за поэтами и бардами, чьи строки становятся частью истории? Каков путь простого мальчика из послевоенной Москвы к всенародной славе?

Образ Высоцкого в спектакле не воплощён одним актёром. Это собирательный портрет, который создается из воспоминаний его современников, малоизвестных фактов, писем и дневников, а также из его стихов и песен. Важнейшие вехи жизни Владимира Высоцкого прослеживаются через его творчество, которое, как известно, является настоящей биографией автора.

Музыкальная часть

На сцене прозвучат знаменитые песни Высоцкого — «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Кони привередливые», «На Большом Каретном» и другие. Исполнение варьируется от классического бардовского звучания под гитару до масштабных оркестровых аранжировок, которые передают дух 70-х годов. Более того, некоторые песни будут представлены в современном рок-звучании.

Сергей Безруков, режиссёр постановки, считает, что ключ к пониманию Высоцкого — это эмоциональная искренность его песен и стихов. Для молодых артистов, родившихся уже после смерти Высоцкого, было важно пропустить его нерв и страсть через себя, передать ту неподдельную искренность, которую артист вкладывал в каждую строчку.

Актёрский состав

В спектакле задействованы как молодые артисты, так и актёры старшего поколения, что подчёркивает важную тему преемственности. Среди участников — Сергей Безруков, Дмитрий Карташов, Александр Тютин, Вера Шпак, Михаил Шилов и другие.

Музыкальное сопровождение

Спектакль сопровождает Губернаторский оркестр Московской области под управлением главного дирижёра Сергея Пащенко. Музыка — не просто фон, а неотъемлемая часть истории, в которой каждое произведение приобретает новое значение и глубину.

Стоит посмотреть

Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» — это дань памяти великому поэту, чьи песни и стихи живы по сей день. Это размышление о том, как рождаются легенды и почему творчество Высоцкого продолжает волновать сердца зрителей даже спустя десятилетия. Не пропустите возможность окунуться в атмосферу времени и прикоснуться к духовному наследию одного из величайших артистов XX века.

Режиссер
Сергей Безруков
Сергей Безруков
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Дмитрий Карташов
Дмитрий Карташов
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Александр Тютин
Александр Тютин
Вера Шпак
Вера Шпак

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 марта
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды Высоцкий. Рождение легенды

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