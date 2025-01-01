Спектакль Вишневый сад

Написанная в 1903 году, на сломе эпох, чеховская пьеса сегодня актуальна, как никогда. Ведь и сейчас мы живем в эпоху слома времен, смены формаций. В постановке театра на первый план выходит личная драма Лопахина, но и чеховская тема уходящей эпохи и неизбежной утраты ценностей прошлого звучит не менее ясно и пронзительно. История о потере вишневого сада в постановке Сергея Безрукова становится историей многолетней и безнадежной любви – любви Лопахина к Раневской. О любви, которую Лопахину надо выкорчевать из своего сердца, как вишневый сад, чтобы жить дальше.