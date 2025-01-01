Меню
Вишневый сад
Билеты от 700₽
Киноафиша Вишневый сад

Спектакль Вишневый сад

Бессмертная классика в постановке Сергея Безрукова
Постановка
Губернский театр 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Написанная в 1903 году, на сломе эпох, чеховская пьеса сегодня актуальна, как никогда. Ведь и сейчас мы живем в эпоху слома времен, смены формаций. В постановке театра на первый план выходит личная драма Лопахина, но и чеховская тема уходящей эпохи и неизбежной утраты ценностей прошлого звучит не менее ясно и пронзительно. История о потере вишневого сада в постановке Сергея Безрукова становится историей многолетней и безнадежной любви – любви Лопахина к Раневской. О любви, которую Лопахину надо выкорчевать из своего сердца, как вишневый сад, чтобы жить дальше.

Режиссер
Сергей Безруков
В ролях
Полина Галкина
Карина Андоленко
Антон Хабаров
Степан Куликов
Сергей Вершинин

Купить билет на спектакль

Расписание

10 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 700 ₽
8 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽
6 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад

