«Красный дермантин» — новый испанский сериал, снятый в жанре криминальной драмы. Производством шоу занимается популярный стриминговый сервис Netflix. Действие фокусируется на трех женщинах с крайне низкой социальной ответственностью. Последние несколько лет главные героини работали проститутками в одном из не самых престижных борделей страны. В один прекрасный день происходит нечто ужасное, в итоге девушки вынуждены спасаться бегством от своего сутенера и его верных помощников. В результате все трое отправляются в по-настоящему безумное дорожное приключение, которое полностью переворачивает их жизни.