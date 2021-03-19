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Постер к сериалу Красный дермантин
Постер к сериалу Красный дермантин
Постер к сериалу Красный дермантин
Постер к сериалу Красный дермантин
Постер к сериалу Красный дермантин
Постер к сериалу Красный дермантин
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Красный дермантин
Красный дермантин (2021 - …) Sky Rojo 18+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 7 часов 28 минут
О чем сериал

«Красный дермантин» — новый испанский сериал, снятый в жанре криминальной драмы. Производством шоу занимается популярный стриминговый сервис Netflix. Действие фокусируется на трех женщинах с крайне низкой социальной ответственностью. Последние несколько лет главные героини работали проститутками в одном из не самых престижных борделей страны. В один прекрасный день происходит нечто ужасное, в итоге девушки вынуждены спасаться бегством от своего сутенера и его верных помощников. В результате все трое отправляются в по-настоящему безумное дорожное приключение, которое полностью переворачивает их жизни.

Красный дермантин - трейлер второго сезона
Красный дермантин
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мигель Анхель Сильвестри
Мигель Анхель Сильвестри Moisés
Вероника Санчес
Вероника Санчес Coral
Асьер Эчеандиа
Асьер Эчеандиа Romeo
Лали Эспосито
Лали Эспосито Wendy
Сесилия Гомес
Сесилия Гомес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Красный дермантин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Красный дермантин - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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