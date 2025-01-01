Меню
Ксавье Бовуа
Награды
Награды и номинации Ксавье Бовуа
Xavier Beauvois
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ксавье Бовуа
Каннский кинофестиваль 2010
Главный приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2011
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Label Europa Cinemas
Победитель
Best Film (Venice Days)
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2014
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2021
Лучший фильм
Номинант
