«С любовью и яростью»: Рецензия Киноафиши

Впервые зрители увидят главных героев «С любовью и яростью», супругов Сару (Жюльет Бинош) и Жана (Венсан Линдон), в абсолютной неге: где-то на побережье Франции они с блаженными улыбками на лице нежатся в кристально чистой воде, а кругом ни души, словно во всем мире они одни. Однако на экране они такими больше не покажутся – поезд уносит их обратно в пасмурный и меланхоличный Париж, повседневность вновь их настигает, и, перейдя порог своей квартиры, эти двое становятся куда более сдержанными и холодными по отношению друг к другу. Сара возвращается к своей работе на радиостанции, где она берет интервью у активистов и писателей, а Жан, будучи бывшим заключенным, снова вынужден испытывать муки трудоустройства. Казалось бы, жизнь их вернулась в привычное русло. Но одним утром у входа в офис радиостанции Сара видит своего бывшего возлюбленного Франсуа (Грегуар Колен) – отсюда-то и начинается отсчет до краха двух главных отношений в жизни Сары.

В основу фильма лег роман Un Tournant de la Vie (примерный перевод – «Поворотный момент в жизни») Кристин Анго, которая принимала участие в создании сценария фильма. Книга преимущественно состоит из диалогов, и в этом смысле «С любовью и яростью» верен первоисточнику: Сара и Жан постоянно говорят, причем настолько часто и много, что создается впечатление, словно в фильме не происходит больше ничего. Но это, конечно, иллюзия: печальная ирония заключается в том, что при таком количестве диалогов герои друг друга абсолютно не слушают. Отсюда недомолвки, растущее в обоих недовольство и скрытые упреки. Все это мелочи, которые благодаря Бинош и Линдону не бросаются в глаза – нужно как бы читать между строк. Поэтому на протяжении всего хронометража неизбежно ждешь кульминации – безобразнейшей ссоры, последствия которой будут необратимы, – вклад в это ощущение приближающегося конца вносит еще и унылый саундтрек от Tindersticks.

С любовью и яростью

Хотя на первый взгляд «С любовью и яростью» может показаться довольно стандартной историей о любовном треугольнике, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что он тут вообще не первостепенен. Франсуа – это скорее триггер для и без того натянутых отношений главных героев. Если бы не он, наверняка бы нашелся другой повод для разлада: Сара искусно и как бы незаметно контролирует Жана, выдает ложь за правду настолько часто, что сама начинает в нее верить, а иногда и примеряет на себя роль газлайтера; Жан же боится любой конфронтации, бутилирует все свои чувства и потому, кажется, находится в постоянном напряжении. Эти отношения – бомба замедленного действия, появление бывшего Сары лишь чуть приближает неизбежное.

С любовью и яростью

«С любовью и яростью» выстроен очень искусно и с явным расчетом на внимательного зрителя. Во-первых, подробности о героях и их прошлом в лице Франсуа выдаются очень порционно, они рассредоточены по всему хронометражу. Клер Дени, срежиссировавшая фильм, таким образом как бы призывает свою аудиторию не уподобляться своим героям: те не умеют слушать, потому и не могут понять друг друга. Не менее тонкая работа была проделана и оператором Эриком Готье: его камера периодически оказывается в предельной близости к актерам – настолько, что она улавливает все, даже самые слабовыраженные эмоции, от которых героям никуда не деться, несмотря на упорные попытки это сделать.

Фильм точно найдет отклик в поклонниках авторского кино. Клер Дени абсолютно справедливо получила приз Берлинале за лучшую режиссерскую работу: в «С любовью и яростью» почти все продумано до мелочей – слегка инородной здесь кажется только линия с уклоном в расовый вопрос, завязанная на сыне Жана Маркусе, но не получающая никакого завершения. В остальном же у «С любовью и яростью» есть абсолютно все, чтобы понравиться своему зрителю: блестящая актерская игра, сложная психология отношений и очень искренние эмоции.