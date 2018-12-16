Вдохновленный реальной историей криминальный сериал о мирном семьянине, который после жуткого инцидента встает на тропу убийств. Урош всегда был самым обыкновенным человеком, и его это устраивало. Мужчина растил детей, ходил на работу, проводил свободное время с женой. Но однажды его жизнь круто развернулась на 180 градусов. По случайному стечению обстоятельств герой ненамеренно становится убийцей — его авто сбивает насмерть дочь влиятельного албанского наркобарона. И теперь, чтобы искупить свою вину и сохранить жизнь своей семье, Урош должен стать киллером, расправляющимся с теми, кто неугоден албанской мафии.

