Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Марлоу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Беса
Постер к сериалу Беса
Смотрите за 1
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
2 постера
Смотрите за 1
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Беса

Беса (2018 - …)

Besa 18+
Год выпуска 2018
Страна Сербия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Prva Srpska Televizija
Продолжительность сериала 16 часов 30 минут
Смотрите за 1
О чем сериал

Вдохновленный реальной историей криминальный сериал о мирном семьянине, который после жуткого инцидента встает на тропу убийств. Урош всегда был самым обыкновенным человеком, и его это устраивало. Мужчина растил детей, ходил на работу, проводил свободное время с женой. Но однажды его жизнь круто развернулась на 180 градусов. По случайному стечению обстоятельств герой ненамеренно становится убийцей — его авто сбивает насмерть дочь влиятельного албанского наркобарона. И теперь, чтобы искупить свою вину и сохранить жизнь своей семье, Урош должен стать киллером, расправляющимся с теми, кто неугоден албанской мафии.
 

В ролях
В ролях
Милан Марич
Милан Марич
Арбен Байрактарай
Радивойе Буквич
Милош Тимотиевич
Хана Селимович
Милица Гойкович
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Беса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
Беса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши