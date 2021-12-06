Героиня сериала «Жена Робинзона» – молодая семейная женщина Марина. Когда-то она любила своего мужа Егора, но постепенно чувства сошли на нет. Уже несколько месяцев она не может решиться на развод. Сделать это она собирается в непринужденной обстановке во время общего отпуска в Таиланде, но не успевает… Егор не возвращается с экстремальной рыбалки. Проходит три года, мужа признают погибшим, а Марина собирается выйти за его друга. Но неожиданно потерянного супруга обнаруживают на необитаемом острове.