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Постер к сериалу Жена Робинзона
Постер к сериалу Жена Робинзона
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Киноафиша Сериалы Жена Робинзона

Жена Робинзона (2021 - 2021)

Жена Робинзона 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Epic Media
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут
О чем сериал

Героиня сериала «Жена Робинзона» – молодая семейная женщина Марина. Когда-то она любила своего мужа Егора, но постепенно чувства сошли на нет. Уже несколько месяцев она не может решиться на развод. Сделать это она собирается в непринужденной обстановке во время общего отпуска в Таиланде, но не успевает… Егор не возвращается с экстремальной рыбалки. Проходит три года, мужа признают погибшим, а Марина собирается выйти за его друга. Но неожиданно потерянного супруга обнаруживают на необитаемом острове.

В ролях
В ролях
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Юлия Силаева
Юлия Силаева
Евгения Розанова
Евгения Розанова
Олег Сурнов
Олег Сурнов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Жена Робинзона - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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