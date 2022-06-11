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Киноафиша Сериалы Вы мне подходите

Вы мне подходите (2022 - 2022)

Вы мне подходите 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Вы мне подходите» рассказывает о молодой девушке-враче Дине. Она работает анестезиологом в хорошей клинике и наслаждается жизнью. Но однажды Дина получает страшный диагноз: если она не успеет зачать и выносить малыша в течение ближайшего года, то навсегда останется бездетной. Героиня оказывается не готова к такому повороту. У нее даже нет парня, а после неудачного бурного романа она больше не верит мужчинам. Она созывает совет лучших подруг. Визажист Марго, кондитер Настя и учительница Юля решают найти ей мужа.

В ролях
В ролях
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Артем Осипов
Артем Осипов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вы мне подходите - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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