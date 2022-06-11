Сериал «Вы мне подходите» рассказывает о молодой девушке-враче Дине. Она работает анестезиологом в хорошей клинике и наслаждается жизнью. Но однажды Дина получает страшный диагноз: если она не успеет зачать и выносить малыша в течение ближайшего года, то навсегда останется бездетной. Героиня оказывается не готова к такому повороту. У нее даже нет парня, а после неудачного бурного романа она больше не верит мужчинам. Она созывает совет лучших подруг. Визажист Марго, кондитер Настя и учительница Юля решают найти ей мужа.