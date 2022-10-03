Меню
Огниво против волшебной скважины - трейлер
Огниво против волшебной скважины. Трейлер

Огниво против волшебной скважины. Трейлер

Дата публикации: 3 октября 2022
Огниво против волшебной скважины – Однажды, Король одного маленького государства, услышал предсказание, что Принцесса выйдет замуж за простого солдата. Сей же час он заточил дочь в башню, казнил всех сказочников и предсказателей, солдат отправил ражаться и дал приказание, чтобы война никогда не заканчивалась. Теперь королевством заправляет коварный Обер-полицмейстер. Он мечтает жениться на Принцессе, командует глупыми Жандармами и тайно использует свои магические артефакты — Волшебную Скважину и Карильон. Но бравый Солдат Ганс, раздобыв у Ведьмы-неудачницы волшебное Огниво, приручает и избавляет от ужасной магии гигантских деревянных Собак-роботов, женится на прекрасной Принцессе и спасает ее и все королевство от колдовства Обер-полицмейстера.
Огниво против волшебной скважины
Огниво против волшебной скважины музыка, семейный, 2023, Россия
