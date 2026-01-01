Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Джон Гамбург
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Награды и номинации Джон Гамбург
John Hamburg
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Награды и номинации Джон Гамбург
Золотая малина 2011
Худший сценарий
Номинант
Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
Спустя 16 лет финал «Начала» наконец объяснили: многие неверно истолковали сцену с волчком
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
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