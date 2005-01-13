«Знакомство с Факерами»: Рецензия Киноафиши

Наверняка то, что я скажу несколькими строчками ниже, многим покажется старомодным и неприкольным. Однако иногда полезно сказать или сделать что-нибудь старомодное, неприкольное, честное, в конце концов. Так вот, начнем с места в карьер: «Знакомство с Фокерами (Факерами)» – тупая, пошлая, скабрезная, сальная сортирная юмореска, вызывающая бурный смех и восторг в зале кинотеатра исключительно по причине умственной отсталости большинства сидящих в вышеупомянутом зале. Однако главную скорбь, перемешанную пополам с раздражением, вызывает не заливистый смех великовозрастных придурков над тем, как кот Облом бежит из клозета с приклеенной к заднице туалетной бумагой, собачка Моисей трахает детскую игрушку, а кусок недообрезанной крайней плоти Факера-младшего летает над обеденным столом, чтобы приземлиться в одно из блюд: больнее всего смотреть, как два величайших современных американских актера – Дастин Хоффман и Роберт Де Ниро (последний вдобавок выступил еще и продюсером) – спускают в унитаз свои талант и репутацию, снимаясь в идиотской групповой развлекушке для дегенератов. Де Ниро полфильма носится с искусственной грудью наперевес, разработанной им для кормления внуков и внучатых племянников, а Хоффман неуклюже размахивает ногами, пытаясь сымитировать капоэру (бразильский танец-борьбу), и вдохновенно рассказывает за обедом, как его сынишка «точил свой прибор» на паспортное фото домработницы. Обильные шутки делятся по большей части на два разряда: связанные с сортиром и связанные с гениталиями. На автоответчике Факеров-старших звучит целый диалог, посвященный газообразованию в желудочно-кишечном тракте героя Дастина Хоффмана; по прибытии Де Ниро с семейством разговор идет исключительно о том, что на втором этаже сломался туалет, а главная и не единожды подчеркнутая особенность кота Бёрнсов – в том, что он научился нажимать спусковую кнопку на унитазе. Потом любвеобильный песик Факеров при попытке отыметь кису оказывается спущенным в означенный унитаз в бронированном трейлере Де Ниро, после чего тема клозета плавно переходит в фейерверк генитально-проктологических экспромтов. Барбра Стрейзанд, играющая мамашу Факер, начинает практиковать на каких-то ветхих старцах секс-терапию по книжке «Счастлива ли твоя вагина?», уже упоминавшаяся крайняя плоть Гея Факера делает умопомрачительные пируэты над обеденным столом, а малыш, привезенный кормящим дедушкой Робертом Де Ниро, не менее пяти-шести раз произносит слово asshole (которое затейники-переводчики продублировали как «гандон»), при том что никаких других слов он не произносит. Конечно, сложно было ожидать от Джея Роуча, постановщика олигофренической саги об Остине Пауэрсе, чего-то иного, хотя справедливости ради следует признать, что первая часть дилогии – «Знакомство с родителями» – была несколько качественнее. Поскольку в новом роучевском опусе нет ничего, кроме непристойных шуток, обратить внимание здесь решительно не на что: ни актерской игры, ни дизайна, ни операторской работы… Единственное, что можно выудить при некотором старании из этой оды кретинизму, – социальный портрет двух основных групп американского среднего класса: тех, кто, подобно герою Де Ниро, свято верит в незыблемость традиции и морального долга (и составляет электорат Республиканской партии), и тех, кто, подобно героям Хоффмана и Стрейзанд, вскормлен и воспитан шестидесятыми, сексуально раскрепощен и толерантен – недаром все-таки их фамилия Факеры – и ненавидит как политический, так и бытовой тоталитаризм (это уже, соответственно, электорат Демократической партии). Впрочем, как можно убедиться на примере этого фильма, разница не так уж велика, потому что все идиоты, каких бы они ни придерживались убеждений, чрезвычайно похожи. Еще в заключительной части обыгрывается недавняя версия «Старски и Хатча»: Бен Стиллер появляется на фото при своих новых фирменных усах в качестве настоящего отца юноши по имени Хорхе (сына той самой домработницы, которая за пятнадцать лет до визита отставного цээрушника Де Ниро дефлорировала Факера-младшего), а на церемонии бракосочетания в роли «священника-универсала» возникает Оуэн Уилсон. Может быть, это и забавно само по себе, но, учитывая общий тон и контекст, ровным счетом никакого значения не имеет.

Vlad Dracula