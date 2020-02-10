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Киноафиша Сериалы Большие надежды
Большие надежды (2020 - 2020) Большие надежды 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

Действие российского драматического мини-сериала «Большие надежды» разворачивается в 1990-е годы. В это время выживать не так-то легко, но главные героини – провинциальные девушки Эра и Зинаида – не отчаиваются и продолжают мечтать о большой и чистой любви. Эра, начитавшись романов Грина, представляет себе, как принц заберет ее в новую и счастливую жизнь. А вот Зина уверена, что каждый человек – кузнец своего счастья. Она положила глаз на красавчика Данилова и собирается сделать все, чтобы привлечь его внимание.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Ян Цапник
Ян Цапник
Леонид Громов
Леонид Громов
Евгений Антропов
Евгений Антропов
Иван Рудаков
Иван Рудаков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Большие надежды - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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