Действие российского драматического мини-сериала «Большие надежды» разворачивается в 1990-е годы. В это время выживать не так-то легко, но главные героини – провинциальные девушки Эра и Зинаида – не отчаиваются и продолжают мечтать о большой и чистой любви. Эра, начитавшись романов Грина, представляет себе, как принц заберет ее в новую и счастливую жизнь. А вот Зина уверена, что каждый человек – кузнец своего счастья. Она положила глаз на красавчика Данилова и собирается сделать все, чтобы привлечь его внимание.