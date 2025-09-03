В прокат выходит психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных

4 сентября в кинотеатрах стартует психологический триллер «Вниз» производства кинокомпаний «Централ Партнершип» и компании «Вайс Фильм» при поддержке Фонда кино, главные роли в котором исполнили певец Егор Крид, Анфиса Черных («Между нами лето», «Географ глобус пропил») и Игорь Миркурбанов («Инсомния»).

По сюжету влюбленная пара (Крид и Черных) в день своей свадьбы собирается улететь в медовый месяц, но герои застревают в лифте на 60-м этаже в «Москва-Сити». Вместе с ними в кабине оказывается подозрительный незнакомец (Миркурбанов). Выясняется, что ему очень многое известно о молодоженах. Пребывание в замкнутом пространстве с этим безумцем оборачивается кошмаром с непредсказуемым исходом.

Для Егора Крида это вторая крупная роль в кино — ранее он снялся в комедии «(НЕ)идеальный мужчина» (2019). По словам артиста, он давно хотел взяться за фильм ужасов в качестве продюсера и режиссера, а когда ознакомился с концепцией проекта «Вниз», понял, что готов исполнить главную роль, поскольку в этой истории сочетаются хоррор, триллер и драма. Автором сценария и режиссером картины выступает Марюс Вайсберг («Ирония судьбы в Голливуде», «Конец славы»).