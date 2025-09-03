Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В прокат выходит психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных

В прокат выходит психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных

3 сентября 2025 10:35
В прокат выходит психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных

Для актеров съемки стали физическим и эмоциональным испытанием.

4 сентября в кинотеатрах стартует психологический триллер «Вниз» производства кинокомпаний «Централ Партнершип» и компании «Вайс Фильм» при поддержке Фонда кино, главные роли в котором исполнили певец Егор Крид, Анфиса ЧерныхМежду нами лето», «Географ глобус пропил») и Игорь МиркурбановИнсомния»).

По сюжету влюбленная пара (Крид и Черных) в день своей свадьбы собирается улететь в медовый месяц, но герои застревают в лифте на 60-м этаже в «Москва-Сити». Вместе с ними в кабине оказывается подозрительный незнакомец (Миркурбанов). Выясняется, что ему очень многое известно о молодоженах. Пребывание в замкнутом пространстве с этим безумцем оборачивается кошмаром с непредсказуемым исходом.

Для Егора Крида это вторая крупная роль в кино — ранее он снялся в комедии «(НЕ)идеальный мужчина» (2019). По словам артиста, он давно хотел взяться за фильм ужасов в качестве продюсера и режиссера, а когда ознакомился с концепцией проекта «Вниз», понял, что готов исполнить главную роль, поскольку в этой истории сочетаются хоррор, триллер и драма. Автором сценария и режиссером картины выступает Марюс ВайсбергИрония судьбы в Голливуде», «Конец славы»).

Фото: «Централ Партнершип»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Okko готовит документальный сериал «Секты. Во власти культа» Okko готовит документальный сериал «Секты. Во власти культа» Читать дальше 3 сентября 2025
Светлана Ходченкова сражается с Юрием Колокольниковым в трейлере сказки «Яга на нашу голову» Светлана Ходченкова сражается с Юрием Колокольниковым в трейлере сказки «Яга на нашу голову» Читать дальше 3 сентября 2025
Елизавета Боярская спасает мужа от мафии в трейлере сериала «Тоннель» Елизавета Боярская спасает мужа от мафии в трейлере сериала «Тоннель» Читать дальше 2 сентября 2025
Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес» Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес» Читать дальше 2 сентября 2025
Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте Читать дальше 2 сентября 2025
«Эксмо» готовит книжную серию «Голоса вопреки» о реальных историях, потрясших мир «Эксмо» готовит книжную серию «Голоса вопреки» о реальных историях, потрясших мир Читать дальше 3 сентября 2025
Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей» Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей» Читать дальше 3 сентября 2025
Мертвые супергерои устраивают кровавый рейв в трейлере мультсериала «Зомби Marvel» Мертвые супергерои устраивают кровавый рейв в трейлере мультсериала «Зомби Marvel» Читать дальше 3 сентября 2025
Смерть крупного пивовара влечет за собой беспорядки в Ирландии в трейлере сериала «Дом Гиннесса» Смерть крупного пивовара влечет за собой беспорядки в Ирландии в трейлере сериала «Дом Гиннесса» Читать дальше 2 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше