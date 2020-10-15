«Руммейт» — российский сериал, производства more.tv. Главные герои — три молодых провинциала, которые приезжают в поисках лучшей жизни в столицу. Они действительно меняются, когда из стены московской многоэтажки выпадает большая сумма денег. К сожалению, их счастье было недолгим. Всю полученную сумму приходится отрабатывать с большим трудом. В непростой ситуации ребятам помогают «знающие» соседи, желающие поделиться своим опытом. Среди них — стареющая балерина, приезжие гастарбайтеры из ближнего зарубежья, а также британец, являющийся большим фанатом русской культуры.