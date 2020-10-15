Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Руммейт
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Руммейт
Руммейт (2020 - 2020) Руммейт 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Руммейт» — российский сериал, производства more.tv. Главные герои — три молодых провинциала, которые приезжают в поисках лучшей жизни в столицу. Они действительно меняются, когда из стены московской многоэтажки выпадает большая сумма денег. К сожалению, их счастье было недолгим. Всю полученную сумму приходится отрабатывать с большим трудом. В непростой ситуации ребятам помогают «знающие» соседи, желающие поделиться своим опытом. Среди них — стареющая балерина, приезжие гастарбайтеры из ближнего зарубежья, а также британец, являющийся большим фанатом русской культуры.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Анфиса Черных
Анфиса Черных
Азамат Нигманов
Азамат Нигманов
Юлия Серина
Юлия Серина
Арам Вардеванян
Арам Вардеванян
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Руммейт - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Руммейт
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Приложение киноафиши