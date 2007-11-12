Сериал «Последнее путешествие Синдбада» – это приключенческий детектив о выходце далекой восточной страны, который теперь работает на российские спецслужбы. Синдбад – настоящий рыцарь наших дней, готовый прийти на подмогу слабым и обездоленным, как и сказочный герой, имя которого он носит. Однажды Синдбаду приходится вернуться по заданию начальства в родной Тунис. Там бесследно пропала возлюбленная бизнесмена Михаила Баринова – талантливая женщина-врач. Она уехала в командировку и перестала отвечать на звонки.