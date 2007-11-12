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Постер сериала Последнее путешествие Синдбада
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Киноафиша Сериалы Последнее путешествие Синдбада

Последнее путешествие Синдбада (2007 - 2007)

Poslednee puteshestvie Sindbada 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 9 часов 12 минут

О чем сериал

Сериал «Последнее путешествие Синдбада» – это приключенческий детектив о выходце далекой восточной страны, который теперь работает на российские спецслужбы. Синдбад – настоящий рыцарь наших дней, готовый прийти на подмогу слабым и обездоленным, как и сказочный герой, имя которого он носит. Однажды Синдбаду приходится вернуться по заданию начальства в родной Тунис. Там бесследно пропала возлюбленная бизнесмена Михаила Баринова – талантливая женщина-врач. Она уехала в командировку и перестала отвечать на звонки.

В ролях
В ролях
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев
Игорь Иванов
Игорь Иванов
Алексей Осипов
Ульяна Похлебаева
Ульяна Похлебаева
Эдуард Трухменев
Эдуард Трухменев
Александр Куйкка
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Последнее путешествие Синдбада - Сезон 1 Сезон 1
2007, 12 эпизодов
 
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