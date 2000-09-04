Франция, 19-ый век. Жан Вальжан, освободившись после 20 лет каторги, куда был отправлен за кражу булки хлеба, поклялся вести честную жизнь. Но инспектор полиции Жавер убежден, что преступник всегда останется преступником, и место Вальжану в тюрьме. До скончания века. Несмотря ни на что, Вальжан становится удачливым промышленником и мэром провинциального города. Но неправедное правосудие вновь настигает его. Вместе с приемной дочерью Козеттой Вальжан бежит в Париж. Но и там ему приходится продолжить борьбу со своим неумолимым преследователем…