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Постер сериала Отверженные
Постер сериала Отверженные
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Отверженные

Отверженные (2000 - 2000)

Les Misérables 18+
Год выпуска 2000
Страна Франция/Италия/Испания/Германия/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал TF1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Франция, 19-ый век. Жан Вальжан, освободившись после 20 лет каторги, куда был отправлен за кражу булки хлеба, поклялся вести честную жизнь. Но инспектор полиции Жавер убежден, что преступник всегда останется преступником, и место Вальжану в тюрьме. До скончания века. Несмотря ни на что, Вальжан становится удачливым промышленником и мэром провинциального города. Но неправедное правосудие вновь настигает его. Вместе с приемной дочерью Козеттой Вальжан бежит в Париж. Но и там ему приходится продолжить борьбу со своим неумолимым преследователем…

В ролях
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Джон Малкович
Джон Малкович
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Мишель Дюшоссуа
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Отверженные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2000, 4 эпизода
 
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