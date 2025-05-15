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Постер сериала Танцы на стекле
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Киноафиша Сериалы Танцы на стекле

Танцы на стекле (2025 - 2025)

Tancy na stekle 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Майор Татьяна Светлова вынуждена объединиться со своим бывшим женихом, капитаном Павлом Требушко, чтобы расследовать убийство Игоря Дорофеева, хозяина винодельни «Винодиллия». Татьяна подозревает конкурента жены Игоря, нечистого на руку бизнесмена Алексея Фадеева, но вскоре понимает, что на «Винодиллии» далеко не все так идилистично. Тем временем, падчерица Игоря, Аглая, вынуждена не только разбираться с последствиями смерти отчима, вскрывшей несколько темных тайн семьи, но и противостоять Алексею Фадееву, который спит и видит, как бы прибрать к рукам наследство Аглаи. Жизнь Аглаи превращается в борьбу за выживание, ведь убийца не собирается останавливаться на Игоре. Следующей его целью может стать мать Аглаи или она сама.

 

В ролях
В ролях
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Александр Пашков
Александр Пашков
Арсений Фогелев
Арсений Фогелев
Ким Сизов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Танцы на стекле - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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