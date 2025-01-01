Меню
Время и семья Конвей
Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Время и семья Конвей» в постановке Александра Баргмана в Театре на Садовой

Спектакль «Время и семья Конвей» погружает зрителей в историю, начинающуюся с празднования совершеннолетия Кей Конвей — юной амбициозной писательницы. В кругу родных и друзей ее ожидает веселье и надежды на светлое будущее. Улыбки и радость наполняют воздух, когда каждый делится своими мечтами и планами.

Однако, спустя двадцать лет, атмосфера становится совсем другой. Дом, когда-то одушевленный любовью, теперь изменился до неузнаваемости. Его обитатели также пережили немалые изменения. Спектакль исследует эту трансформацию и задействует сильные эмоциональные элементы.

Эмоции и напряжение

Режиссер Александр Баргман создает атмосферу напряжения, которая захватывает зрителей. Каждый момент на сцене напоминает зрителям о напряженных сценариях фильмов Альфреда Хичкока. Они переживают за судьбы героев, наблюдая, как судьба ведет семью Конвей по непростым путям. Вопрос о том, куда приведут мечты и надежды, становится центральной темой спектакля.

«Время и семья Конвей» — это не только драма о семье, но и глубокая размышляющая история о времени, переменах и выборе каждого из нас. Не пропустите возможность увидеть эту удивительную постановку и прикоснуться к жизни героев.

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Павел Юлку
Дарья Румянцева
Оксана Базилевич
Мария Сандлер
Екатерина Карманова

Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 2500 ₽

Фотографии

Время и семья Конвей Время и семья Конвей Время и семья Конвей Время и семья Конвей Время и семья Конвей

