Сериал «Дельфин 2» – это продолжение детективной истории о полицейском, умеющем разговаривать с дельфинами. После долгих сомнений Андрей Кораблев решает не возвращаться в столицу, а продолжить расследование в родном городе Южноморске. Герой уже вывел на чистую воду убийцу своего дедушки, но он подозревает, что это преступление было лишь вершиной огромного айсберга лжи и махинаций на побережье. Теперь Андрей – оперативник Черноморского УМВД, и в его силах остановить злодеяния целого наркосиндиката.