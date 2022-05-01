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Киноафиша Сериалы Дельфин 2
Дельфин 2 (2022 - 2022) Дельфин 2 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

Сериал «Дельфин 2» – это продолжение детективной истории о полицейском, умеющем разговаривать с дельфинами. После долгих сомнений Андрей Кораблев решает не возвращаться в столицу, а продолжить расследование в родном городе Южноморске. Герой уже вывел на чистую воду убийцу своего дедушки, но он подозревает, что это преступление было лишь вершиной огромного айсберга лжи и махинаций на побережье. Теперь Андрей – оперативник Черноморского УМВД, и в его силах остановить злодеяния целого наркосиндиката.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Жарков
Сергей Жарков
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Маргарита Бычкова
Маргарита Бычкова
Сергей Колос
Сергей Колос
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дельфин 2 - Сезон 1 Сезон 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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