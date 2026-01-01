Меню
Байрон Ховард
Награды
Награды и номинации Байрона Ховарда
О персоне
Награды и номинации Байрона Ховарда
Оскар 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2009
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2016
Best Feature Film
Победитель
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Победитель
BAFTA 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
