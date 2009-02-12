«Пятница, 13-е»: Рецензия Киноафиши

Энергичный и безжалостный тевтонец Маркус Ниспель (будем, впрочем, именовать его на английский манер – Ниспелом, поскольку этот уроженец Франкфурта-на-Майне уже свил себе адское гнездышко в Соединенных Штатах и оттуда плетет свою суровую паутину ужаса) после «Техасской резни бензопилой», «Франкенштейна» и «Следопыта», больше похожего на фильм «Восставший из ада», вполне логично взялся продолжить тему Хрустального озера, на берегах которого супергерой в хоккейной маске превращает в шаверму сотни килограммов живой подростковой плоти. Вне всякого сомнения, не поучаствовать в многолетнем кинохеппенинге под названием «Пятница 13-е» было бы со стороны Ниспела непростительным упущением.

Нужно, однако, заметить, что на сей раз – как и в случае с «клюквенным» боевикинговым «Следопытом» – могучий немецкий резец-бензопилец дал, кажется, маху. Попытка вдохнуть новую жизнь (или, вернее, новую кровь, а еще вернее – новую смерть) в похождения адского вратаря едва ли увенчалась успехом: конечно, бойня стала более натуральной, жесткой, резкой, отрывистой (во всех значениях этого слова и его однокоренных «родственников»), но принципиально проект не претерпел никаких изменений. Всё те же тупые подростки приезжают на то же Хрустальное озеро, точно так же натыкаются на хижину дяди Джейсона, где их уже поджидает масса однотипных удовольствий глухой американской глубинки: топоры, охотничьи капканы, стрелы в бровь и в глаз, тесаки в кишечник и множество других – не менее занимательных – приключений. Правда, фильм 2009 года сочиняла компания каких-то совсем уж умственно неполноценных сценаристов, вследствие чего он умудрился далеко превзойти предыдущие серии по своим интеллектуальным качествам. Практически все диалоги состоят из фраз вроде «Детка, соски у тебя где надо!», персонажи увлеченно облизывают порножурналы, бросаются друг в друга лифчиками и мастурбируют на каталоги зимней женской одежды, и только счастливый обладатель капканов, топоров и тесаков Джейсон Вурхиз, больной водянкой мозга, сосредоточенно молчит и спокойно делает свою нехитрую социальную работу.

В «Техасской резне бензопилой» и «Франкенштейне» Маркус Ниспел, «перезагрузивший» обе кинотемы, проявил себя как любитель – и профессионал – искренней, душераздирающей психодрамы. В «Пятнице 13-м» единственная новация по сравнению с предыдущими частями цикла заключается в том, что картина разбита как бы на две новеллы, связанные с приездом двух разных компаний олигофренов отведать радостей одного и того же инфернального кемпинга. Впрочем, довольно быстро между «новеллами» протягивается бесхитростная сюжетная ниточка: как выясняется, на Хрустальное озеро приезжают не только скосить немного травки и выпить пива из чьих-то потных кроссовок, но еще и поискать родственников, бесследно сгинувших на пленэре.

В ходе съемок, правда, Ниспел решил вспомнить свой опыт по созданию «исторического» фильма «Следопыт», поэтому один из героев второй «новеллы» выходит на бой кровавый, святой и правый – со сковородкой в качестве щита, но подобный трюк вряд ли сможет кого-нибудь увлечь. Особенно если учесть радикально тупую монотонность резни и крайнюю некондиционность жертв, по сравнению с которыми вратарь и капитан непрерывно пополняющейся хоккейной команды Хрустального озера выглядит образцом моральной стойкости и мертвой деловой хватки.

Vlad Dracula