Три бывшие одноклассницы и подруги – Валя, Наташа и Таня – встречаются на 15-летии выпуска из школы. Им есть чем похвастаться. Валя стала владелицей модельного агентства. Наташа руководит кондитерской фабрикой. Таня – художница, сейчас готовит очередную выставку картин. После вечера встречи выпускников каждая из подруг возвращается в свой "идеальный мир".

Но, придя домой, Валя, Наташа и Таня, каждая в своей квартире, падают в слезах на подушку. На самом деле их мир так далек от идеального, но никто из одноклассниц не хотел признаться в этом…

Встретившись снова, три подруги признаются друг другу в своих бедах и, как в школьные годы, сидя в квартире Наташиных родителей, решают исправить положение. Теперь цель девушек – не покорить мир, а выжить в нем. Смогут ли Валя, Наташа и Таня осуществить свои планы и удастся ли им выкрутиться из сложных обстоятельств? И что потребуется им пережить, прежде чем они смогут сказать, что счастье есть?