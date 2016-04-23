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Постер сериала Слезы на подушке
Постер сериала Слезы на подушке
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Киноафиша Сериалы Слезы на подушке

Слезы на подушке (2016 - 2016)

Слезы на подушке 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Три бывшие одноклассницы и подруги – Валя, Наташа и Таня – встречаются на 15-летии выпуска из школы. Им есть чем похвастаться. Валя стала владелицей модельного агентства. Наташа руководит кондитерской фабрикой. Таня – художница, сейчас готовит очередную выставку картин. После вечера встречи выпускников каждая из подруг возвращается в свой "идеальный мир".

Но, придя домой, Валя, Наташа и Таня, каждая в своей квартире, падают в слезах на подушку. На самом деле их мир так далек от идеального, но никто из одноклассниц не хотел признаться в этом…

Встретившись снова, три подруги признаются друг другу в своих бедах и, как в школьные годы, сидя в квартире Наташиных родителей, решают исправить положение. Теперь цель девушек – не покорить мир, а выжить в нем. Смогут ли Валя, Наташа и Таня осуществить свои планы и удастся ли им выкрутиться из сложных обстоятельств? И что потребуется им пережить, прежде чем они смогут сказать, что счастье есть?

В ролях
В ролях
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Наталия Солдатова
Наталия Солдатова
Александр Павлов
Игорь Сигов
Игорь Сигов
Ирина Кабанова
Марина Денисова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Слезы на подушке - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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