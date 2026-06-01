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Иосиф и его братья
Билеты от 1800₽
Киноафиша Иосиф и его братья

Спектакль Иосиф и его братья

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Спектакль по роману Томаса Манна в театре имени Вахтангова

На театральной сцене оживает величественный роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». Это произведение, написанное в уникальном стиле, представляет собой грандиозную историю о братских отношениях, об обмане и раскаянии, а также о примирении. В центре сюжета – библейская легенда из Книги Бытия, где конфликт между братьями перерастает в глубокие размышления о человеке и его судьбе.

Томас Манн, лауреат Нобелевской премии по литературе, в своем романе исследует общечеловеческие темы, используя юмор и иронию. Критик отмечает, что произведение «внушено той заинтересованностью в человеке, которая не замыкается в рамках индивидуального». Это позволяет спектаклю вызывать интерес у широкой аудитории, предлагая зрителям задуматься о вечных человеческих ценностях.

В спектакле прекрасно сочетаются элементы фантастического гротеска и глубокое переживание, что отражает дух Вахтанговских традиций. Ожидайте увлекательную визуальную интерпретацию классического текста, которая передает всю гамму эмоций и смыслов, заложенных в произведении.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая является настоящим культурным событием!

Режиссер
Юрий Титов
В ролях
Сергей Барышев
Сергей Барышев
Александр Павлов
Никита Шаманов
Анна Чумак
Владислава Басова

Купить билет на спектакль Иосиф и его братья

Помощь с билетами
Июнь
Июль
Сентябрь
30 июня вторник
19:30
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 4800 ₽
3 июля пятница
14:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 2300 ₽
4 сентября пятница
19:30
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 2300 ₽
24 сентября четверг
19:30
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 1800 ₽

Фотографии

Иосиф и его братья Иосиф и его братья Иосиф и его братья Иосиф и его братья Иосиф и его братья Иосиф и его братья Иосиф и его братья Иосиф и его братья Иосиф и его братья

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