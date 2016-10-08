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Киноафиша Сериалы Злая судьба

Злая судьба (2016 - 2016)

Злая судьба 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Они любят друг друга. Юные и беззаботные. Собираются пожениться. Но Анна Гарина из бедной семьи, а Олег Бузаев – сын директора мясокомбината. Его отец даже слышать не желает о таком союзе. Да и мать Анны категорически не хочет, чтобы ее дочь попала в эту семью.

Родители делают все, чтобы разъединить молодых людей. Отец Олега объявляет своего сына умершим, а мать Анны лихорадочно выдает дочку замуж и отправляет жить в другой город… Что же заставило родителей таким образом вмешаться в судьбу своих детей? И смогут ли Анна и Олег обрести друг друга и стать счастливыми?

В ролях
В ролях
Александр Песков
Александр Песков
Александр Павлов
Анастасия Филиппова
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Андрей Сенькин
Андрей Сенькин
Анна Леванова
Анна Леванова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Злая судьба - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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