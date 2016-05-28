Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моё прекрасное несчастье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Долги совести
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Долги совести

Долги совести (2016 - 2016)

Долги совести 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут
О чем сериал

Татьяна (Елена Шилова) работает продавцом на рынке. Недавно она влюбилась, и ее чувство взаимно. Геннадий (Сергей Жбанков), обаятельный молодой человек из обеспеченной семьи, души не чает в своей девушке.

Однако идиллия заканчивается, когда Татьяна сообщает, что ждет ребенка. Гена считает, что ему рано иметь детей, поэтому просит Таню сделать аборт. Влюбленные ссорятся, девушка случайно падает и ударяется головой.

Родители Гены, не одобряющие выбор сына, решают навсегда их развести. Они сообщают Гене, что Татьяна погибла. Геннадий винит себя в смерти девушки.

Когда же правда выплывает наружу, события приобретают неожиданный оборот…

В ролях
В ролях
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Алеся Пуховая
Алеся Пуховая
Александр Павлов
Анна Полупанова
Сергей Жбанков
Ирина Нарбекова
Ирина Нарбекова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Долги совести - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши