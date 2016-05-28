Татьяна (Елена Шилова) работает продавцом на рынке. Недавно она влюбилась, и ее чувство взаимно. Геннадий (Сергей Жбанков), обаятельный молодой человек из обеспеченной семьи, души не чает в своей девушке.

Однако идиллия заканчивается, когда Татьяна сообщает, что ждет ребенка. Гена считает, что ему рано иметь детей, поэтому просит Таню сделать аборт. Влюбленные ссорятся, девушка случайно падает и ударяется головой.

Родители Гены, не одобряющие выбор сына, решают навсегда их развести. Они сообщают Гене, что Татьяна погибла. Геннадий винит себя в смерти девушки.

Когда же правда выплывает наружу, события приобретают неожиданный оборот…