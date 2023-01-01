Андрей Лавров приобрел широкую известность благодаря своей роли в популярном российском сериале "След". Однако, перед тем как стать актёром, Андрей серьёзно занимался силовым троеборьем и достиг высоких результатов, получив юношеский разряд кандидата в мастера спорта.

Андрей не только спортивно одарен, но и музыкально талантлив. Он окончил музыкальную школу, где изучал фортепиано, а затем поступил в училище при ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, где изучал вокал.

В 2007 году стартовал показ криминального сериала "След", в котором Андрей Лавров сыграл роль капитана Котова. Его убедительное исполнение этого персонажа завоевало сердца зрителей и принесло ему популярность. Он также продолжал воплощать образ капитана Котова в спин-оффах "Садовник" и "След-52", которые также пользовались большой популярностью среди поклонников сериала "След".

Помимо работы в сериале "След", Андрей Лавров снялся в нескольких фильмах и проектах, таких как "Универ", "Вирт: игра не по-детски", "Восьмидесятые", "Отцы", "Братья по-разному", "Срочно в номер", "Огонь любви", "Маргоша", "Наша Russia. Яйца Судьбы", "Садовник", "СОБР", "Паутина", "Лютый-2", "Под напряжением". Его талант и актёрское мастерство проявляются в разнообразных жанрах и проектах, что делает его многообещающим и популярным актёром в российской индустрии развлечений.