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Андрей Лавров
Андрей Лавров Andrey Lavrov
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Андрей Лавров

Andrey Lavrov

Дата рождения
24 декабря 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Россия, Россия

Биография Андрей Лавров

Андрей Лавров приобрел широкую известность благодаря своей роли в популярном российском сериале "След". Однако, перед тем как стать актёром, Андрей серьёзно занимался силовым троеборьем и достиг высоких результатов, получив юношеский разряд кандидата в мастера спорта.

 

Андрей не только спортивно одарен, но и музыкально талантлив. Он окончил музыкальную школу, где изучал фортепиано, а затем поступил в училище при ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, где изучал вокал.

В 2007 году стартовал показ криминального сериала "След", в котором Андрей Лавров сыграл роль капитана Котова. Его убедительное исполнение этого персонажа завоевало сердца зрителей и принесло ему популярность. Он также продолжал воплощать образ капитана Котова в спин-оффах "Садовник" и "След-52", которые также пользовались большой популярностью среди поклонников сериала "След".

Помимо работы в сериале "След", Андрей Лавров снялся в нескольких фильмах и проектах, таких как "Универ", "Вирт: игра не по-детски", "Восьмидесятые", "Отцы", "Братья по-разному", "Срочно в номер", "Огонь любви", "Маргоша", "Наша Russia. Яйца Судьбы", "Садовник", "СОБР", "Паутина", "Лютый-2", "Под напряжением". Его талант и актёрское мастерство проявляются в разнообразных жанрах и проектах, что делает его многообещающим и популярным актёром в российской индустрии развлечений.

Популярные фильмы

Мендельсон 8.6
Мендельсон (2023)
Мантикора 3D 3.4
Мантикора 3D (2010)
Банда Зиг Заг 0.0
Банда Зиг Заг (2023)

Фильмография Андрей Лавров

Жанр
Год
Все 8 Фильмы 2 Сериалы 6 Актер 8
Банда Зиг Заг
Банда Зиг Заг
детектив, исторический 2023, Россия
Мендельсон 8.6
Мендельсон
комедия 2023, Россия
Лютый
Лютый
боевик, криминал, мистика 2013, Россия
СОБР
СОБР
боевик 2012, Россия
Мантикора 3D 3.4
Мантикора 3D
приключения, мистика 2010, Россия
Смотреть трейлер
Вирт: Игра не по-детски
Вирт: Игра не по-детски
мелодрама, триллер 2009, Россия
Смотреть трейлер
След
След
детектив, криминал 2007, Россия
Счастливы вместе
Счастливы вместе
комедия 2006, Россия
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