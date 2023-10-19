Матерью «качка» из «Следа» оказалась известная актриса-мулатка: теперь ясно, в кого такой

Андрей Лавров стал известен российской публике после выхода сериала «След». Артист исполнил роль брутального капитана полиции Константина Котова. Также популярности знаменитости способствовало участие в таких картинах, как «Садовник», «СОБР» и «Лютый». Многих поклонников интересуют, какие корни у этого колоритного актера.

Будущая звезда родилась в семье певицы Людмила Солоденко. Зрители знают артистку благодаря роли темнокожей женщины у колеса обозрения в картине «Кин-дза-дза!». Отцом Солоденко стал кубинский моряк, а матерью — уроженка Одессы. У пары родилась прекрасная мулатка, передавшая гены своему сыну.

Папа Лаврова — медик по образованию — мечтал, чтобы сын пошел по его стопам. Но парня влекла музыка. Правда, от пения пришлось отказаться из-за срыва голосовых связок. В итоге Андрей Лавров решил выбрать карьеру актера и не прогадал.