Опустился ниже некуда: где прозябает капитан Котов из «Следа» после скандала

Сериал «След» сделал Андрея Лаврова звездой российского экрана. Однако капитана Котова ждала незавидная участь — актер стал героем грандиозного скандала, связанного с криминалом.

Карьера Лаврова резко прервалась из-за уголовного дела, в котором артист фигурировал как подсудимый. Андрей участвовал в вооруженном нападении на автоинспектора в самом центре столицы. Звезде сериала «След» дали два года условно.

Сегодня 46-летнему Лаврову дорога в кино закрыта, поэтому он выкручивается как может. Актер занимается развитием собственного YouTube-канала, на котором рассказывает о разных лайфхаках. Например, о том, как почистить кожаные перчатки в домашних условиях. У канала на данный момент чуть больше тысячи подписчиков, что можно назвать слабым достижением. Также Андрей делает браслеты из кожи и продает свои поделки через соцсети.

Поклонники харизматичного актера по сей день не могут смириться с его оглушительным падением на дно. На экране его персонаж раскрывал громкие преступления, а на деле сам Лавров оказался героем криминального скандала.