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Даниэль Лапэйн
Даниэль Лапэйн Daniel Lapaine
Киноафиша Персоны Даниэль Лапэйн

Даниэль Лапэйн

Daniel Lapaine

Дата рождения
16 апреля 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сидней, Австралия

Популярные фильмы

Десятое королевство 7.5
Десятое королевство (2000)
Свадьба Мюриэл 7.2
Свадьба Мюриэл (1994)
Разрушенный дворец 6.7
Разрушенный дворец (1999)

Фильмография Даниэль Лапэйн

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 5 Сериалы 5 Актер 9 Сценарист 1 Режиссер 1
Тихая гавань
Тихая гавань
триллер 2025, Бельгия/Нидерланды
Королева страны Оз
Королева страны Оз
комедия 2023, Великобритания
Пианино
Пианино
драма, комедия 2019, Австралия
Остов Гоцо 5.3
Остов Гоцо Gozo
драма, детектив, триллер 2016, Великобритания / Мальта
Катастрофа
Катастрофа
комедия, мелодрама 2015, Великобритания
Последний шанс Харви 6.4
Последний шанс Харви Last Chance Harvey
мелодрама, драма 2008, США
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48 оттенков 5.9
48 оттенков 48 Shades
комедия, драма 2006, Австралия
Десятое королевство 7.5
Десятое королевство
драма, приключения, фэнтези 2000, США
Разрушенный дворец 6.7
Разрушенный дворец Brokedown Palace
драма, детектив, триллер 1999, США
Свадьба Мюриэл 7.2
Свадьба Мюриэл Muriel's Wedding
комедия, драма 1994, Австралия / Франция
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