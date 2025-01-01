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Фильмография
Даниэль Лапэйн
Daniel Lapaine
Киноафиша
Персоны
Даниэль Лапэйн
Даниэль Лапэйн
Daniel Lapaine
Дата рождения
16 апреля 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сидней, Австралия
Популярные фильмы
7.5
Десятое королевство
(2000)
7.2
Свадьба Мюриэл
(1994)
6.7
Разрушенный дворец
(1999)
Фильмография Даниэль Лапэйн
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2019
2016
2015
2008
2006
2000
1999
1994
Все
10
Фильмы
5
Сериалы
5
Актер
9
Сценарист
1
Режиссер
1
Тихая гавань
триллер
2025, Бельгия/Нидерланды
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Королева страны Оз
комедия
2023, Великобритания
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Пианино
драма, комедия
2019, Австралия
5.3
Остов Гоцо
Gozo
драма, детектив, триллер
2016, Великобритания / Мальта
Катастрофа
комедия, мелодрама
2015, Великобритания
6.4
Последний шанс Харви
Last Chance Harvey
мелодрама, драма
2008, США
Смотреть трейлер
5.9
48 оттенков
48 Shades
комедия, драма
2006, Австралия
7.5
Десятое королевство
драма, приключения, фэнтези
2000, США
6.7
Разрушенный дворец
Brokedown Palace
драма, детектив, триллер
1999, США
7.2
Свадьба Мюриэл
Muriel's Wedding
комедия, драма
1994, Австралия / Франция
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