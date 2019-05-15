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Постер к сериалу Пять комнат
Постер к сериалу Пять комнат
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Пять комнат
Пять комнат (2019 - …) Five Bedrooms 18+
Год выпуска 2019
Страна Австралия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Paramount+
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 24 часа 0 минут
О чем сериал

Австралийский драматический мини-сериал «Пять комнат» – это история о пятерых людях, которые решили объединиться и приобрести общий дом. Эта весьма оригинальная идея пришла к ним во время вечеринки в честь свадьбы общих друзей. Но ребята, пребывающие в состоянии алкогольного опьянения, не учли, что авантюра подразумевает под собой их сожительство. Оказалось, что ужиться под одной крышей пятерым разным людям не так-то просто. Им предстоит пройти через бытовые конфликты и уйму претензий друг к другу.

Пять комнат - трейлер второго сезона
Пять комнат
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Ли МакГрат
Кристин Бартлетт
Майкл Лукас
Нэйтан Мэйфилд
Трэйси Робертсон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стивен Пикок
Стивен Пикок Ben Chigwell
Кейт Дженкинсон
Кэт Стюарт
Кэт Стюарт Liz Wendell
Дорис Юнэйн
Дорис Юнэйн Heather Doyle
Кэти Робертсон Ainsley Elling
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пять комнат - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Пять комнат - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Пять комнат - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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