Австралийский драматический мини-сериал «Пять комнат» – это история о пятерых людях, которые решили объединиться и приобрести общий дом. Эта весьма оригинальная идея пришла к ним во время вечеринки в честь свадьбы общих друзей. Но ребята, пребывающие в состоянии алкогольного опьянения, не учли, что авантюра подразумевает под собой их сожительство. Оказалось, что ужиться под одной крышей пятерым разным людям не так-то просто. Им предстоит пройти через бытовые конфликты и уйму претензий друг к другу.