Ирландия, 80-е годы 18 века. Титулы и состояния знатных и богатых ирландских семей по традиции переходят к старшему сыну, и младшие сыновья рискуют провести весь остаток жизни в бедности или, что еще хуже, в монастыре. Их единственный шанс — «Клуб похитителей». Правила клуба просты: выбрать «богатую невесту», похитить девушку, очаровать ее и уговорить выйти за себя замуж до рассвета. В случае успеха вас обвенчают. В случае неудачи девушка целой и невредимой возвращается родителям. И, хотя молодые люди верхом и в масках крадут дочерей «прямо из-под носа» их отцов, все похищения проводятся по строжайшим правилам джентльменского поведения. Но Берн и Стрэнг, двое отважных друзей из «Клуба похитителей», выбрали себе слишком «трудные мишени» — богатейших сестер Кеннеди, которые никогда не играют по чужим правилам…