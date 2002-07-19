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Постер фильма Клуб похитителей
6.6
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6.6

Клуб похитителей

, 2002
The Abduction Club
Франция, Германия, Ирландия / боевик, приключения, комедия / 18+
Постер фильма Клуб похитителей
6.6

О фильме

Ирландия, 80-е годы 18 века. Титулы и состояния знатных и богатых ирландских семей по традиции переходят к старшему сыну, и младшие сыновья рискуют провести весь остаток жизни в бедности или, что еще хуже, в монастыре. Их единственный шанс — «Клуб похитителей». Правила клуба просты: выбрать «богатую невесту», похитить девушку, очаровать ее и уговорить выйти за себя замуж до рассвета. В случае успеха вас обвенчают. В случае неудачи девушка целой и невредимой возвращается родителям. И, хотя молодые люди верхом и в масках крадут дочерей «прямо из-под носа» их отцов, все похищения проводятся по строжайшим правилам джентльменского поведения. Но Берн и Стрэнг, двое отважных друзей из «Клуба похитителей», выбрали себе слишком «трудные мишени» — богатейших сестер Кеннеди, которые никогда не играют по чужим правилам…

В ролях

София Майлс
Anne Kennedy
Мэттью Риз
Мэттью Риз
James Strang
Даниэль Лапэйн
Даниэль Лапэйн
Garrett Byrne
Элис Эванс
Catherine Kennedy
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм
John Power
Эдвард Вудворд
Lord Fermoy
Патрик Мэлахайд
Sir Myles
Том Мерфи
Knox
John Arthur
Robert Kennedy
Гай Карлтон
Terry Byrne
Mary Nugent's Father
Лиз Ллойд
Режиссер Стефан Шварц
Сценарист Bill Britten, Richard Crawford
Композитор Шон Дэйви
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия / Ирландия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 19 июля 2002
Премьера в мире 19 июля 2002
Дата выхода
19 июля 2002 Великобритания 12
19 июля 2002 США

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Canal+, Gruber Films, KC Medien
Другие названия
The Abduction Club, Entführer & Gentlemen: The Abduction Club, Il club dei rapimenti, Kleftes gynaikon, Klub otmičara, Klub porywaczy, Le club des ravisseurs, Rabold a nőt!, Sydänten kaapparit, The Abduction Club - Entführer & Gentlemen, Κλέφτες γυναικών, Клуб заљубљених, Клуб отмичара, Клуб похитителей, Entführer & Gentlemen

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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